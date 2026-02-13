Im vergangenen Jahr fielen die Erlöse verglichen mit 2024 um 40 Prozent auf knapp zwei Milliarden US-Dollar (1,6 Mrd Euro), was Moderna vor allem auf die rückläufige Nachfrage nach Covid-Impfstoff zurückführt. Allerdings konnte der Konzern seine Kosten nicht im gleichen Tempo zurückfahren. Zudem investierte Moderna in seine Norovirus-Impfung sowie seine Krebsprogramme. Unterm Strich sank der auf die Aktionäre entfallene Verlust um gut ein Fünftel auf 2,8 Milliarden Dollar.