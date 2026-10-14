Laut Ökonom Dirk Chlench von der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) ​steuert die vom Ölpreisschock befeuerte US-Inflation in den nächsten Monaten auf eine Rate von über vier Prozent zu. Dies sind denkbar schlechte Vorzeichen für Trumps Republikaner für die Zwischenwahlen am 3. November, bei denen sie um ihre Mehrheit im Kongress bangen müssen. Trump steht bei seinen Wählern im Wort: Er war im Januar 2025 mit dem Versprechen ins Weisse Haus zurückgekehrt, die Inflation in den Griff zu bekommen. ‌Zugleich hat er die unabhängige Notenbank immer wieder vergeblich zu Zinssenkungen aufgefordert. Diese erhöhte die Zinsen allerdings jüngst. Nach dem neuerlichen Inflationsschub vom September wird an den Finanzmärkten die Wahrscheinlichkeit eines weiteren Schritts nach oben für die anstehende Sitzung Ende des Monats auf nunmehr 46 Prozent taxiert.