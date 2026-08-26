Lange Zeit in diesem Jahr, genauer seit Ende Januar, befand sich der Dollar gegenüber dem Franken auf dem Vormarsch. Grund war vor allem die Erwartung des Marktes, dass die US-Notenbank die Leitzinsen viel früher anhebt als die Schweizerische Nationalbank - was den Dollar wegen der grösseren Zinsdifferenz für Anleger attraktiver macht als den Franken. Mit 0,8190 Rappen pro Dollar erreichte der «Greenback» Ende Juli gegen den Franken den höchsten Stand seit Juni 2025.