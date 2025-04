Was bedeutet das nun konkret für die Schwergewichte des Swiss Market Index - Nestlé, Roche und Novartis?

Die Nestlé-Aktie hat sich in den letzten zwei Jahren schwach entwickelt und war ein klarer Underperformer gegenüber dem SPI. In jüngster Zeit hat sich die Aktie von einem sehr tiefen Niveau wieder etwas erholt. Nestlé produziert mit Ausnahme von Premiumwasser und Nespresso weitgehend lokal in den USA. Wir gehen davon aus, dass weniger als 3 Prozent des Konzernumsatzes betroffen wären. Dies hilft und sollte erlauben, den Umsatz zu halten und allfällige Mehrkosten weiterzugeben.