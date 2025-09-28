Die Ankündigung von US-Präsident Donald Trump, 100 Prozent Zölle auf Pharmaprodukte zu erheben, ist in kontrovers diskutiertes Thema. In den Aussagen, wonach Novartis und Roche wohl kaum betroffen seien, schwinge eine grosse Portion Hoffnung mit, schreibt die «Sonntagszeitung». Denn bis jetzt sei unklar, was Trump genau gemeint habe. Konkret, wie weit die Planung für US-Werke fortgeschritten sein und wie gross der neue Ableger in den USA sein müsse. Ein Horrorszenario wäre laut Stephan Mumenthaler, Direktor des Verbandes Science Industries, wenn die Pharmafirmen in der EU nur 15 Prozent bezahlen müssten, jene in der Schweiz aber 100 Prozent, wie es im Bericht weiter heisst.