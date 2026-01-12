Mit einem Massnahmenpaket will der Bundesrat die grösste Bank des Landes ​krisenfester machen und verhindern, dass bei einer möglichen Schieflage der ‌UBS die Steuerzahler zur Kasse gebeten werden ‌müssen. Ein zentrales Element ist die vollständige Kapitalunterlegung ihrer ausländischen Tochtergesellschaften. Dies allein würde laut UBS zu zusätzlichen Kapitalanforderungen von rund 23 Milliarden Dollar führen. «Die Nettokosten für dieses Zusatzkapital schätzen wir auf rund 1,7 Milliarden Dollar jährlich, weshalb der Vorschlag auch unverhältnismässig ist», hiess es in ⁠der Stellungnahme.