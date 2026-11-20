Am Dienstag folgen der deutsche Ifo-Geschäftsklimaindex und das US-Verbrauchervertrauen für diesen Monat. Zur Wochenmitte warten Anleger auf Zahlen zum Wirtschaftswachstum in Deutschland und in den ​USA im dritten ​Quartal. Zudem steht der PCE-Preisindex der privaten Konsumausgaben in den USA im Oktober an. Am ⁠Donnerstag prognostizieren die Konsumforscher der GfK die deutsche Verbraucherstimmung für Dezember. Experten zufolge dürfte sie sich verbessern. ​Zum Wochenschluss werden Daten zum deutschen Arbeitsmarkt und ⁠zum Verbrauchervertrauen in der Euro-Zone im November veröffentlicht.