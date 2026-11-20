«Nach vier Jahren Rally hinterfragten die Anleger die Zukunft des KI-Sektors zuletzt in immer kürzeren Abständen», schreiben die Experten der LBBW. Die von einigen Unternehmen angehäuften immensen Schulden zur Entwicklung Künstlicher Intelligenz (KI) führten wegen der deutlich höheren Zinsen zu steigendem Kostendruck. Durch das Geflecht zirkulärer Geschäfte sässen zudem alle in einem Boot. Gerate ein Unternehmen in Schieflage, steige damit das Risiko für die gesamte Branche.
In der alten Woche konnten weder starke Zahlen des US-Chipriesen Nvidia noch der Rekordbörsengang des KI-Entwicklers Anthropic die Anleger nachhaltig beruhigen. Auch der mit Spannung erwartete Dreiergipfel zwischen den Staatschefs Chinas, der USA und Russlands prallte an den Aktienmärkten ab. «Substanzielle Ergebnisse wurden nicht erzielt, was vermutlich nicht nur in Europa mit Erleichterung zur Kenntnis genommen wurde», kommentieren die Analysten der Helaba.
An den Börsen kam es diese Woche zu herben Verlusten. Der Swiss Market Index gab 2,7 Prozent nach. Der deutsche Leitindex DAX sank nach fünf Tagen mit Verlusten um mehr als sechs Prozent.
Der KI-Sektor hat mit strukturellem Gegenwind zu kämpfen: So wächst seit dem Sieg der Demokraten bei den US-Zwischenwahlen der politische Widerstand gegen neue Rechenzentren. «Auch nach den US-Zwischenwahlen macht Texas weiter Schlagzeilen», sagt Dieter Langenbucher, Fondsmanager bei der Fürst Fugger Privatbank. Die designierte texanische Gouverneurin Gina Hinojosa habe sich im Wahlkampf für einen sofortigen Baustopp bei Rechenzentren und eine gerechtere Verteilung der Kosten ausgesprochen.
«Wenn Rechenzentren künftig stärker selbst für die Kosten aufkommen müssen, dürfte dies zu einer geringeren Profitabilität geplanter Projekte führen», sagt Langenbucher. Sollte der freie Cashflow der Tech-Konzerne nicht ausreichen, um die Mehrkosten zu decken, könne daraus wiederum ein Finanzierungs- und Rentabilitätsrisiko entstehen. Zugleich belastet der Abgang von Nvidia-Chef Jensen Huang weiterhin die Branche. Hinzu kommt ein kritischer Bericht eines Leerverkäufers, der auf fallende AMD-Kurse wettet. Er weckte Befürchtungen, dass Verbindungen des Chipkonzerns zu chinesischen Firmen schärfere US-Kontrollen nach sich ziehen könnten.
Julius Bär und EFG mit Zahlen
Nach der KI-Woche rund um Nvidia und Anthropic richten Börsianer nun ihren Blick auf die Konjunkturdaten. «Die zahlreichen anstehenden Frühindikatoren dürften sich angesichts der zuletzt gesunkenen Energiepreise leicht aufhellen», prognostiziert Robert Greil, Chefstratege der Privatbank Merck Finck.
Die neue Konjunkturdatenwoche eröffnen am Montag die Einkaufsmanagerindizes für die Industrie und den Dienstleistungssektor in der Euro-Zone und den USA im November. Commerzbank-Ökonom Ralph Solveen mahnt dabei zur Vorsicht: Hätten die Zahlen für Frankreich einen beträchtlichen Teil des Einbruchs im Oktober nicht wettgemacht, wäre seiner Ansicht nach das Rezessionsrisiko gestiegen - mit entsprechenden Folgen für die Staatsfinanzen.
Am Dienstag folgen der deutsche Ifo-Geschäftsklimaindex und das US-Verbrauchervertrauen für diesen Monat. Zur Wochenmitte warten Anleger auf Zahlen zum Wirtschaftswachstum in Deutschland und in den USA im dritten Quartal. Zudem steht der PCE-Preisindex der privaten Konsumausgaben in den USA im Oktober an. Am Donnerstag prognostizieren die Konsumforscher der GfK die deutsche Verbraucherstimmung für Dezember. Experten zufolge dürfte sie sich verbessern. Zum Wochenschluss werden Daten zum deutschen Arbeitsmarkt und zum Verbrauchervertrauen in der Euro-Zone im November veröffentlicht.
In der Schweiz veröffentlichen die Vermögensverwalter Julius Bär (Montag) und EFG (Dienstag) Berichte über den Geschäftsverlauf der ersten zehn Monate. Dottikon veröffentlicht die Zahlen für das erste Halbjahr am Freitag.
(Reuters/cash)