Bei Kepler Cheuvreux gibt man sich etwas desillusioniert, gerade was die Absatzentwicklung in Europa anbetrifft. Auch das enttäuschende Abschneiden im Geschäft mit Luxusuhren ist dem Broker sichtlich ein Dorn im Auge. Dennoch will er vorerst sowohl an der Kaufempfehlung als auch am Kursziel von 150 Franken festhalten.