Die Partners Group spielte in den letzten Jahren in einer Liga für sich. Während viele andere Vermögensverwalter mit Margendruck zu kämpfen hatten, rannten institutionelle Grossinvestoren dem Risikokapitalspezialisten die Tür ein.

Seit dem späten Mittwochabend steht nun allerdings fest: Selbst die Partners Group ist nicht völlig immun gegen die Folgen der Coronavirus-Pandemie.

Dennoch schlägt sich der Risikokapitalspezialist in den ersten vier Monaten wacker. Mit 94,6 Milliarden Dollar bewegen sich die verwalteten Vermögen schon nach vier Monaten im Rahmen der Analystenschätzungen für die erste Jahreshälfte. Und das, obwohl alleine die Verwerfungen an den Finanzmärkten die verwalteten Vermögen um 2,6 Milliarden Dollar schmälerten.

Etwas vorsichtig fallen die Aussagen zu den erfolgsabhängigen Erträgen aus. So sieht das Unternehmen die erfolgsabhängigen Erträge in der ersten Jahreshälfte nur bis zu 5 Prozent zu den Gesamterträgen beisteuern. In der Vergangenheit überraschte die Partners Group immer mal wieder mit deutlich höher als erwartet ausgefallenen erfolgsabhängigen Erträgen.

Analysten verteidigen die Aktie

Vermutlich wird die Aktie der Partners Group im vorbörslichen Handel von Julius Bär deshalb mit einem Minus von 4,2 Prozent auf einen Mittelkurs von 791,50 Franken abgestraft.

Wie J.P. Morgan festhält, entwickelten sich die verwalteten Kundenvermögen zwischen Januar und April etwas besser als erwartet. Die US-Investmentbank erklärt sich diese Entwicklung mit dem anhaltend starken Zufluss von Kundengeldern. Von den Aussagen rund um die erfolgsabhängigen Erträge zeigt sich J.P. Morgan hingegen nicht sonderlich überrascht und sieht diesbezüglich keinen Anpassungsbedarf bei den bankeigenen Schätzungen. Die Aktie der Partners Group wird denn auch weiterhin mit "Overweight" und einem Kursziel von 850 Franken zum Kauf empfohlen.

Auch Jefferies stuft die Aktie wie bis anhin mit "Buy" ein, kürzt allerdings das Kursziel auf 945 (zuvor 1050) Franken. Diese US-Investmentbank zeigt sich beeindruckt davon, wie gut der Risikokapitalspezialist durch die Verwerfungen an den Finanzmärkten gekommen ist. Dennoch streicht sie ihre diesjährigen Gewinnschätzungen um 22 Prozent zusammen und reduziert ihre Annahmen für die beiden Folgejahre um bis zu 8 Prozent.

Nicht nur was die Kaufempfehlung anbetrifft, auch gleich noch in einem weiteren Punkt sind sich die beiden US-Investmentbank einig: Die Aktie der Partners Group weist defensive Qualitäten auf, die bei anderen Finanzwerten fehlen. Deshalb gehöre diese Aktie in jedes Depot, so der Tenor.