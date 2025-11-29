Für einen Standort, dessen industrielle Stärke seit mehr als 150 Jahren auch auf der Chemie beruht, wäre ein dauerhafter Rückzug ein historischer Einschnitt. Die Krise hat auch die nordrhein-westfälische Landesregierung auf den Plan gerufen - über 120.000 Menschen arbeiten in dem Bundesland für die chemisch-pharmazeutische Industrie und die Raffineriewirtschaft. Sie hat mit Industrie und Arbeitnehmern einen Chemie- und Raffineriepakt NRW geschmiedet. Dieser umfasst etwa das Ziel, eine Nachjustierung der CO2-Bepreisung über eine Reform des EU-Emissionshandels zu erreichen. Den Unternehmen soll so Luft zum wettbewerbsfähigen Produzieren verschafft werden.