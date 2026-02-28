Gemäss der NZZ prüft die UBS strategische Szenarien je nach Ausgang des politischen Streits, vom Verbleib in der Schweiz über einen möglichen Wegzug bis hin zu einer Übernahme durch ein ausländisches Institut. «Wir werden, wie wir wiederholt gesagt haben, alles daran setzen, dass UBS weiterhin als globale Bank erfolgreich aus der Schweiz heraus tätig sein kann», sagte der UBS-Sprecher dazu. «Gleichwohl ist der Verwaltungsrat verpflichtet, sich auf alle Szenarien vorzubereiten.»