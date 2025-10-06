Die weltgrössten Flugzeugbauer Airbus und Boeing wollen so schnell keine Nachfolger für ihre Verkaufsschlager Boeing 737 und Airbus auf den Markt bringen. Der Marketing-Chef von Boeing, Darren Hulst, sagte am Montag auf einer Tagung der Branchenorganisation ISTAT in Prag, ein Nachfolger für die 737 sei «noch weit entfernt». Man stehe nicht kurz davor, ein neues Kurzstreckenflugzeug zu bauen. Das «Wall Street Journal» hatte in der vergangenen Woche berichtet, Boeing habe erste Schritte zur Entwicklung eines Flugzeugs unternommen, das die 737 ablösen könnte.