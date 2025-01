Das Angebot an verfügbaren Büroflächen in den fünf grössten Büromärkten der Schweiz - Zürich, Genf, Bern, Basel, Lausanne - ist 2024 im Vergleich zum Vorjahr um 9 Prozent gestiegen. Dies geht aus einer am Dienstag veröffentlichten Studie des Immobilienberaters Jones Lang LaSalle AG (JLL) hervor.