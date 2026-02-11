Ein Risiko für Anleger besteht darin, dass die Schweizerische Nationalbank (SNB), die seit langem in die Devisenmärkte eingreift, den Franken abwertet, um dem Deflationsdruck entgegenzuwirken. Bislang scheinen die Anleger nicht übermässig besorgt zu sein. Die Optionsmärkte zeigen, dass Händler mit einer weiteren Aufwertung rechnen. Indikatoren wie die Volatilitätsschiefe deuten an, dass die positive Frankenpositionierung sich seit April nahe dem oberen Ende ihrer Spanne befindet gegenüber Euro und Dollar - ein Zeichen dafür, dass Händler weiterhin gegenüber weiteren Kursgewinnen der Schweizer Währung Schutz suchen.