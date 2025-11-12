Der Überschuss sei im abgelaufenen Quartal um 17 Prozent auf umgerechnet 1,6 Milliarden Euro gestiegen, teilte der weltgrösste Auftragsfertiger von Elektronikgeräten am Mittwoch mit. Die offiziell Hon Hai Precision Industry genannte Firma ist der wichtigste Produzent für die KI-Server des Chipkonzerns Nvidia und die iPhones von Apple.