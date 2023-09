Denn oftmals ist die Lebenssituation der Erbenden sehr unterschiedlich. Dies führt zu verschiedenen Bedürfnissen und Ansprüchen, was wiederum Unstimmigkeiten auslösen kann. In einem solchen Fall ist es von Vorteil, wenn die Erbenden und der Erblasser frühzeitig an einen Tisch sitzen, um eine gemeinsame Lösung zu finden.