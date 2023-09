Ausserhalb der Zentren ist bezahlbares Wohneigentum einfacher zu finden. Kennen Sie Gegenden, wo Häuser und Wohnungen erschwinglich sind, die aber dennoch gut erreichbar sind?

Diese Frage ist nicht pauschal zu beantworten. Schliesslich kommt es immer auf die Anforderungen an, die jemand hat. Grundsätzlich gilt: Je weiter weg vom Zentrum, desto tiefer sind die Preise für Wohneigentum. Nehmen wir zum Beispiel die Stadt Zürich. Hier gibt es innerhalb der Stadt grosse Preisunterschiede. In einem Randgebiet wie Altstetten ist Wohneigentum deutlich günstiger als am Zürichberg. Im Moment beobachten wir zwar sinkende Preise, jedoch ist das Angebot weiterhin kleiner als die Nachfrage. Sogar Leute mit einem grossen Budget haben darum oft Schwierigkeiten, nahe der Zentren ihre Traumimmobilie zu finden. Viele Käuferinnen und Käufer weiten deshalb ihre Suche aus. Für Leute, für die der Grossraum Zürich zu teuer geworden ist, ziehen oftmals in Richtung Aargau sowie ins Zürcher Unter- und Oberland. Das bietet sich auch deshalb an, weil viele dieser Gemeinden gut erschlossen und an das öffentliche Verkehrsnetz angebunden sind.