In der Schweiz soll über die Nachhaltigkeits-Initiative abgestimmt werden, die eine Begrenzung der Bevölkerung auf 10 Millionen Menschen vorsieht. Die Initiative wurde von der Schweizerischen Volkspartei (SVP) eingebracht. Am 14. Juni sollen die Stimmbürger in einem Referendum darüber entscheiden. Sollte eine Mehrheit zustimmen, müsste die Regierung Massnahmen zur Reduzierung der Zuwanderung ergreifen, was letztlich sogar zu einem generellen Einwanderungsstopp führen könnte. Die Schweiz liegt mit ihrer Bevölkerung bereits nahe an der vorgeschlagenen Grenze: Im vergangenen Jahr lebten rund 9,1 Millionen Menschen im Land.