Größte Baustelle des Konzerns ist das Europa-Geschäft, wo Ford in den kommenden Jahren fast 4000 Stellen streichen will. Allein 2300 Arbeitsplätze sollen in der Europazentrale in Köln und dem Forschungszentrum in Aachen wegfallen, weil Ford die Produktion auf Elektroautos umstellt. Bis 2035 will Ford in Europa nur noch rein elektrische Fahrzeuge anbieten, zunächst auf Basis einer von Volkswagen entwickelten Plattform. Dafür werden weniger Ingenieure benötigt.