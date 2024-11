Die Signa Retail Selection AG ist als Dachgesellschaft von Galeria Karstadt Kaufhof am Globus-Hauptsitz in Zürich, an der Bärengasse 29, ansässig. Ihren Globus-Anteil von 50 Prozent hielt René Benko über eine unterstellte Gesellschaft namens Signa European Invest Holding AG. Die anderen 50 Prozent liegen bei der thailändischen Central Group.