Die Veranstaltung folgt unmittelbar auf ein Treffen des saudischen Kronprinzen mit US-Präsident Donald Trump im Weissen Haus. Musk und Huang hatten bereits an einem Abendessen teilgenommen, das Trump für den Kronprinzen gab. Auch Trump selbst soll bei dem Forum eine Rede halten. An der Veranstaltung nehmen den Angaben zufolge auch die Chefs von Konzernen wie Chevron, Palantir, Aramco und Pfizer teil. Auch Führungskräfte von Blackstone, Boeing, IBM, Google und weiteren Grossunternehmen sollen mit von der Partie sein.