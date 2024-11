Weitere Voraussetzungen für einen nachträglichen Einkauf sind: In Jahren, in denen man nachzahlen will, muss man den Maximalbetrag bereits überwiesen haben. Und nur Personen, die ein AHV-pflichtiges Erwerbseinkommen haben, dürfen im Nachhinein Geld in die dritte Säule einschiessen. Ferner soll nach bundesrätlichem Beschluss dafür gesorgt sein, dass alles ordnungsgemäss und gut dokumentiert über die Bühne geht. Daher soll man den Einkauf vorgängig bei seinem Säule-3a-Anbieter beantragen. Mit den Angaben, die schriftlich per Formular gemacht werden, ermittelt der Anbieter die ausgleichbare Beitragslücke.