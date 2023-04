Die Bank steht offenbar kurz vor einiger Einigung im Fall der sogenannten Ramsch-Hypotheken (RMBS) in den USA, die sich später als unverkäuflich entpuppt und der UBS 2008/09 fast das Genick gebrochen hatten. Allerdings muss sie wohl eine hohe Busse zahlen, um das Problem aus dem Weg zu räumen, hat sie doch mit den Quartalszahlen Rückstellungen in Höhe von 665 Millionen US-Dollar verbucht. Es ist einer der zwei grossen noch offenen Rechtsfälle der UBS - neben dem Steuerstreit in Frankreich.