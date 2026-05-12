Nagel hatte jüngst darauf verwiesen, dass ​bei der nächsten EZB-Ratssitzung neue ​Prognosen zu Wachstum und Preisentwicklung vorgelegt würden: Sollten sich ‌die Inflationsaussichten darin nicht merklich verbessern, spreche dies für eine Zinserhöhung. Die EZB wird laut dem österreichischen Notenbankchef ​Martin Kocher ​bei ausbleibender Entspannung ⁠der Inflation nicht um eine geldpolitische ​Straffung in nächster ⁠Zeit herumkommen. Der EZB-Rat entscheidet am 11. Juni ‌über den Leitzins. Die meisten Experten rechnen dann mit einer ersten Zinserhöhung. Zuletzt hatten ‌die Währungshüter den Einlagensatz bei 2,0 ​Prozent belassen. (Bericht von Reinhard Becker, redigiert von Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an ‌unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für ​Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)