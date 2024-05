EZB-Vizepräsident Luis de Guindos hatte am Donnerstag in einem Zeitungsinterview eine Senkung der Zinsen um 0,25 Prozentpunkte signalisiert. Wie es danach weitergehen soll, ist allerdings offen. Mehrere Währungshüter hatten zuletzt auf die hohe Unsicherheit verwiesen, etwa mit Bezug auf die Entwicklung der Löhne. Nagel sagte dazu, er rechne mit einer Abflachung der Lohnentwicklung in den nächsten Monaten. Doch müsse die EZB weiter aufmerksam bleiben.