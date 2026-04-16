Angesichts der weiterhin angespannten Lage am Persischen Golf hält sich die EZB laut Bundesbankchef Joachim Nagel alle Optionen für den zum Monatsende anstehenden Zinsentscheid offen. Die für den ‌Öl- ⁠und Gastransport per Schiff wichtige Strasse von Hormus sei die Achillesferse der Weltwirtschaft, sagte er am Mittwoch Bloomberg TV. ⁠Nun gelte es, die weitere Entwicklung an diesem Nadelöhr für den Energietransport abzuwarten: «Zwei Wochen können eine Menge neue Informationen bringen, und das ‌wird mit ins Kalkül gezogen», sagte Nagel. Die Währungshüter seien nicht auf ‌einen Zinspfad festgelegt. Man müsse flexibel bleiben: «Und das ​gibt uns etwas Handlungsspielraum.»