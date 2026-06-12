Die EZB hatte am Donnerstag erstmals seit fast drei Jahren die Leitzinsen angehoben - von 2,0 auf 2,25 Prozent. Sie ist damit ‌die erste grosse Zentralbank, die ihre Geldpolitik als Reaktion auf den Ölpreissprung verschärft. Die Inflation war zuvor über drei Prozent gestiegen und auch die ​Teuerung ohne Energiepreise lag deutlich über dem EZB-Ziel von ​zwei Prozent. Nagel, der als möglicher Nachfolger ​von EZB-Präsidentin Christine Lagarde im kommenden Jahr gilt, sagte, die Zinserhöhung sei notwendig gewesen. ‌