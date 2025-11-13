Die Amtszeit der jetzigen EZB-Präsidentin Christine Lagarde endet im Oktober 2027. Bis dahin scheiden weitere Mitglieder aus dem Direktorium aus, EZB-Vizepräsident Luis de Guindos bereits im Mai 2026. Über Lagardes Nachfolge wird voraussichtlich erst im Laufe des Jahres 2027 politisch entschieden. Ein Deutscher war bislang noch nie EZB-Präsident, während Frankreich mit Lagarde und Jean-Claude Trichet bereits zwei Vertreter an der Spitze der Europäischen Zentralbank gestellt hat.