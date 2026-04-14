Im ersten Quartal 2026 war das zunächst nur bei kurzen Laufzeiten zu sehen, wie eine Auswertung zeigt. Obwohl die Schweizerische Nationalbank (SNB) den Leitzins in der März-Sitzung nicht angetastet hat, sehen die Comparis-Experten für die Hypothekarzinsen einen zunehmenden Aufwärtsdruck. Die Erwartungen an die Inflation seien mit dem Iran-Krieg gestiegen, was zu höheren Marktzinsen führe, hiess es.