Aus Hisbollah und Huthi sollen beteiligt gewesen sein

Der Angriff startete am späten Samstagabend. Sirenen heulten auf, während in der Ferne dumpfe Knallgeräusche zu hören waren. Neben den Geschossen aus dem Iran feuerte auch die libanesische Hisbollah-Miliz nach eigenen Angaben Raketen auf einen israelischen Militärstützpunkt ab. Baerbock wies allerdings darauf hin, dass sich die Hisbollah nicht derart an den Angriffen beteiligt habe, wie sie dies hätte tun können. Zudem griffen Medienberichten zufolge auch die Huthi vom Jemen aus Israel an. Behörden zufolge wurde ein siebenjähriges Mädchen schwer verletzt. Eine israelische Militäreinrichtung wurde nach Angaben der Armee leicht beschädigt. Medienberichten zufolge beteiligten sich amerikanische und britische Kampfjets an der Abwehr der Drohnen. Zudem wurde Israel nach eigenen Angaben von Frankreich bei der Abwehr des Angriffs unterstützt. Am Sonntagmorgen gab das israelische Militär Entwarnung.