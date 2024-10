Auf der Unternehmensseite dürfte die mit den Grossbanken anlaufende US-Berichtssaison in den Fokus rücken. Am Freitag legen unter anderem JP Morgan, Wells Fargo und die Bank of New York ihre Zahlen zum dritten Quartal vor. Im Dax könnte die Deutsche Telekom für Gesprächsstoff sorgen. Am Donnerstag startet eine zweitägige Investoren-Veranstaltung des Bonner Konzerns. Dort will er seine Ziele für die kommenden Jahre vorstellen und über die geplanten Ausschüttungen informieren. Nachdem die US-Tochter T-Mobile bei ihrem Kapitalmarkttag vor einigen Wochen allerdings mit dem Ausblick enttäuscht hatte, befürchten einige Börsianer bei der Deutschen Telekom einen ähnlichen Stimmungsdämpfer.