Während eines starken Auf und Ab an den Börsen war in den vergangenen Jahren das Geschäft mit Neuemissionen praktisch ausgetrocknet - nicht ​so in ​diesem Jahr. «Zwar wurden einzelne Transaktionen ⁠verschoben oder hatten Schwierigkeiten bei der Preisfindung, jedoch ​profitieren Verteidigungs-, Luftfahrt- ⁠und Infrastrukturwerte vom geopolitischen Umfeld, so dass man in diesen Bereichen fast ‌schon von einem IPO-Boom sprechen kann», stellte EY-Partner Martin Steinbach fest. Der IPO-Markt sei «bemerkenswert widerstandsfähig».