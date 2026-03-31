Die Preise im Euroraum sind mit Beginn ‌des ⁠Nahost-Kriegs massiv gestiegen und nähren neue Inflationssorgen. Waren und Dienstleistungen verteuerten sich im März um durchschnittlich 2,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat, wie ⁠das EU-Statistikamt Eurostat am Dienstag mitteilte. Experten hatten mit 2,6 Prozent gerechnet, nach 1,9 Prozent im Februar. Die Europäische Zentralbank (EZB) strebt eine Teuerungsrate von 2,0 Prozent ‌an, die als optimal für die Wirtschaft im Währungsraum gilt. Damit steigt der Druck auf ‌die EZB, bei ihrer nächsten Sitzung Ende April über eine Erhöhung des ​Leitzinses nachzudenken, um gegen die anziehende Inflation vorzugehen. Inzwischen wird die Wahrscheinlichkeit für einen Zinsanstieg um 0,25 Prozent im April an den Finanzmärkten mit rund 57 Prozent taxiert.