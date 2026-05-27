Weitere Schwachstellen sieht die ‌EZB im Schattenbankensektor. Dazu werden unter anderem Hedgefonds, Geldmarktfonds, spezielle Börsenmakler und andere Finanzdienstleister gezählt, die wie Banken Finanzgeschäfte anbieten, aber weniger reguliert ​sind. ​Geringe Liquiditätspuffer und hohe Bewertungen ⁠könnten dort zu Notverkäufen von Vermögenswerten führen, ​die den Stress ⁠an den Märkten verstärken würden. Die Banken im Euro-Raum hätten ‌die jüngsten Unsicherheiten zwar gut gemeistert. Die Qualität ihrer Vermögenswerte könnte sich jedoch verschlechtern, sollten sich die wirtschaftlichen Bedingungen ‌infolge des Krieges deutlich eintrüben. Betroffen wären vor ​allem Unternehmen in handels- und energieintensiven sowie zinssensiblen Sektoren, betonte die EZB.