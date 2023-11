Die Hotelkette Marriott International sprach von sinkender Nachfrage und ersten Stornierungen in ihren 27 Hotels in Ägypten, im Libanon und in Jordanien. Die in Kairo sitzende Middle East Travel Alliance, die mit Tourismusmanagern kooperiert, um Reisebüros und lokale Anbieter in Nahost zusammenzubringen, registriert einen starken Rückgang: Etwa 40 Prozent der Reisen in Jordanien wurden abgesagt, 20 Prozent in Ägypten, 15 Prozent in Oman und zehn Prozent in den Vereinigten Arabischen Emiraten. «Sogar im Oman gibt es Stornierungen, obwohl das Land so weit weg ist», sagte Mitgründer Khaled Ibrahim.