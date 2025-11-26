Verkäufer ist die C.+A. Management Services AG von Christoph Arnold. Diese werde 160'000 bis 190'000 Titel über ein beschleunigtes Bookbuilding-Verfahren veräussern, teilte die ZKB als ausführende Bank am Mittwochabend mit. Dies entspricht den Angaben zufolge einem Anteil von 1,51 bis 1,79 Prozent des ausgegebenen Aktienkapitals.