Angesichts der Tatsache, dass die wertvollsten Technologiewerte einen so grossen Anteil am Wert des Nasdaq 100 haben, veranlasst ihre Entwicklung seit Mitte Juli die Analysten zu der Sorge, dass dieser spätsommerliche Rückschlag in einen grösseren und möglicherweise breiteren Ausverkauf übergehen könnte. Von den so genannten "Magnificent Seven", die den grössten Beitrag zur diesjährigen Rallye geleistet haben, schlossen Apple, Nvidia, Microsoft und Tesla in dieser Woche alle unter ihrem 50-Tage-Durchschnitt. Analysten sagten, dass andere entmutigende Zeichen unter der Oberfläche lauern.