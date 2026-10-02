Der Impfstoffhersteller Moderna rückt nach Angaben ‌des Börsenbetreibers ⁠Nasdaq für Warner Bros. Discovery ⁠in den Aktienindex Nasdaq 100 Index auf. ‌Der Wechsel werde am ‌9. Oktober ​wirksam, teilte das Unternehmen am Donnerstag (Ortszeit) mit.

Die Aktien von Moderna haben sich in diesem ‌Jahr mehr als versechsfacht. Der Börsenwert des Unternehmens stieg damit ​auf rund 75 Milliarden ​Dollar.

Warner Bros. ​Discovery wird zudem aus den Indizes ‌grosser Anbieter wie MSCI und S&P gestrichen. Hintergrund ist ​die ​Fusion des Medienkonzerns ⁠mit Paramount Skydance. ​Der Zusammenschluss wird nach ⁠monatelanger Verzögerung voraussichtlich am 6. ‌Oktober abgeschlossen.

(Reuters)