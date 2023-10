Der grösste Oppositionsblock, die liberale Bürgerkoalition (KO) kommt auf 27,9 Prozent der Stimmen. Diesen Block führt die Bürgerplattform (PO) von Donald Tusk an, zu ihm gehören unter anderem die Grünen. Tusk war selbst von 2007 bis 2014 Ministerpräsident in Polen und später EU-Ratspräsident. 2021 kehrte er in die polnische Politik zurück.