Die SNB habe den US-Treasury-Bericht zur Kenntnis genommen, hiess es in einer Stellungnahme der Zentralbank. Zusammen mit den Schweizer Behörden stehe die SNB ⁠weiterhin im Kontakt mit den US-Behörden, um die wirtschaftliche Lage und die Geldpolitik der Schweiz zu erläutern. «Die SNB betreibt keine Manipulation des Schweizer Frankens», hiess es. Die Zentralbank ​wies auch darauf hin, dass das US-Finanzministerium Ende September anerkannt habe, dass ‌Devisenmarktinterventionen ein wichtiges Instrument für die SNB darstellten, ‍um angemessene monetäre Rahmenbedingungen sicherzustellen und damit ihr gesetzliches Mandat der Preisstabilität erfüllen zu können.