2020 hatte die damalige US-Regierung unter Donald Trump die Schweiz als Währungsmanipulatorin eingestuft. In dem Jahr hatte die SNB massiv am Devisenmarkt interveniert, um eine wirtschaftsschädliche Aufwertung des in Krisenzeiten als sicherer Hafen gefragten Frankens zu unterbinden. Vertreter der Schweiz versuchten daraufhin in Washington Verständnis dafür zu schaffen, dass der Franken nicht geschwächt wurde, um einen Handelsvorteil zu erlangen. 2023 wurde die Schweiz von der Beobachtungsliste des US-Finanzministeriums gestrichen. In der Vergangenheit veröffentlichte das US-Treasury zwei Mal im Jahr einen Bericht, in denen mögliche aussenwirtschaftlichen Ungleichgewichte unter die Lupe genommen werden, zuletzt im November 2024.