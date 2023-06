Die amerikanische Investmentbank JPMorgan erwartet, dass die Staats- und Pensionsfonds in den nächsten Wochen wieder verstärkt in Anleihen investieren. Dieses sogenannte Rebalancing oder Neugewichtung hat zur Folge, dass Mittel verstärkt von Aktien in Obligationen umgeschichtet werden, damit die Aktien- und Obligationenallokation im vorgegebenen Zielbereich bleibt.