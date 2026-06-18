Die Schweizerische Nationalbank (SNB) hält an der bestehenden Geldpolitik fest und belässt den Leitzins bei null Prozent. Das gab die SNB am Donnerstagmorgen bekannt. Die letzte Zinsänderung geht auf den 19. Juni 2025 zurück, als die Nationalbank den Leitzins um 25 Basispunkte auf null Prozent senkte.