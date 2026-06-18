Die Schweizerische Nationalbank (SNB) hält an der bestehenden Geldpolitik fest und belässt den Leitzins bei null Prozent. Das gab die SNB am Donnerstagmorgen bekannt. Die letzte Zinsänderung geht auf den 19. Juni 2025 zurück, als die Nationalbank den Leitzins um 25 Basispunkte auf null Prozent senkte.
Im Vergleich zur Europäischen Zentralbank, welche vor Wochenfrist den Leitzins um 25 Basispunkte angehoben hatte, und der amerikanischen Notenbank Fed, welche am Mittwoch eine Zinserhöhung in den Raum stellte, befinden sich die hiesigen Währungshüter weiterhin in einer komfortablen Lage.
Die Inflation in der Schweiz lag im Mai bei 0,6 Prozent und damit klar innerhalb des SNB-Zielbands von 0 Prozent bis 2 Prozent. Andere Volkswirtschaften wie die USA oder der Euroraum verspürten zuletzt deutlich stärkeren Inflationsdruck durch steigende Energiepreise.
Die von Reuters befragten Ökonomen hatten einhellig keine Änderungen bei der Geldpolitik der SNB erwartet. Als Gründe gelten unter anderem ein weiterhin starker Schweizer Franken, der die Auswirkungen des Energiepreisschocks infolge des US-Kriegs gegen Iran teilweise abfedert.
Die SNB erwarten eine Inflation von 0,6 Prozent für 2026 und 2027, gefolgt von 0,7 Prozent im Jahr 2028. Der mittelfristige Inflationsdruck habe sich gegenüber der letzten Lagebeurteilung aber kaum verändert, betonten die Währungshüter.
Ferner führte das Direktorium der SNB aus, dass die US-Handelspolitik weiterhin ein Unsicherheitsfaktor für die wirtschaftliche Entwicklung in der Schweiz bleibe. Für die Schweizer Wirtschaft wird für das laufende Jahr unverändert ein Wachstum von rund 1 Prozent und für 2027 von rund 1,5 Prozent prognostiziert.
An der Bereitschaft, am Devisenmarkt zu intervenieren, hat die SNB am Donnerstag im Rahmen der vierteljährlichen geldpolitischen Lagebeurteilung keine Änderung vorgenommen. Die hiesigen Währungshüter vertreten seit März 2026 die Position einer «erhöhten Bereitschaft». Davor hielt die SNB jeweils fest, dass sie «bei Bedarf» am Devisenmarkt aktiv werde.