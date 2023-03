Die Credit Suisse erfülle die an systemrelevante Banken gestellten Anforderungen an Kapital und Liquidität, teilen die Schweizerische Nationalbank und die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht am Mittwochabend mit. Die SNB und die Finma "weisen in dieser gemeinsamen Stellungnahme darauf hin, dass aufgrund der aktuellen Verwerfungen auf dem US-Bankenmarkt keine Hinweise auf eine direkte Ansteckungsgefahr für Schweizer Institute bestehen", heisst es im Communiqué.