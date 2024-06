Zwar sei das kombinierte Stammhaus der UBS derzeit stärker kapitalisiert als jenes der Credit Suisse vor der Krise, heisst es in dem am Donnerstag veröffentlichten SNB-Bericht zur Finanzstabilität 2024. Die Schwachstellen des bestehenden Regimes bestünden jedoch weiter und sollten behoben werden, so die Nationalbank.