Die SNB schrieb im Herbst 2024 einen Designwettbewerb aus. Bis Mitte Dezember 2024 reichten über 300 Gestalterinnen und Gestalter ihre Bewerbung ein. Zwölf erhielten den Auftrag zur Ausarbeitung der Skizzen, Eingabefrist war der 31. Juli 2025. Die mit Spannung erwarteten Ergebnisse liegen nun vor, sie werden in den nächsten Wochen dem Publikum vorgestellt.

Public Voting – die Bevölkerung kann mitbestimmen

Wer entscheidet, welche Skizze das Rennen für die Gestaltung der zehnten Banknotenserie macht? Die Nationalbank vertraut einem Beirat aus den Bereichen Kunst, Gestaltung und Banknotenentwicklung. Aber auch die Meinung der Schweizer Bevölkerung zählt. Mittels Onlineumfrage werden alle für ihren Favoriten stimmen können.

Neue Banknotenserien erscheinen etwa alle 15 Jahre. Nach dieser Zeitspanne erreichen Noten ihr Verfalldatum und sind nur noch für Sammler interessant. Für die Nationalbank bietet sich jeweils die Gelegenheit, die Fälschungssicherheit auf den neusten Stand zu bringen, denn auch das kriminelle Gewerbe lernt laufend dazu. Doch die SNB ist ihm stets einen Schritt voraus.

Schweizer Banknoten sind mit ihren 15 Sicherheitsmerkmalen weltweit führend und gelten als die fälschungssichersten der Welt. Durchsichtfenster, Mikrotext, Farbwechseldruck, UV- und Infrarotmerkmale, taktile Prägung für Sehbehinderte und Sicherheitsstreifen mit Bewegungseffekt (Globus) sind für Trickser eine Nummer zu gross. Entsprechend selten werden Schweizer Geldscheine gefälscht und entsprechend häufig international ausgezeichnet.

Sicher vor Fälschungen, gewappnet für jedes Klima

Neben Gestaltung und Sicherheit gibt es ein weiteres Kriterium: die klimatischen Verhältnisse im Einsatzgebiet. In Kanada sind Polymernoten seit 2011 mit Eisschutz in Umlauf. Sie halten Temperaturen von –40 bis +40 °C stand. Im feuchtheissen Nigeria mussten die Kleinwertnoten aus Baumwolle – anfällig für Bakterien und Schimmel – durch Polymernoten ersetzt werden. Auch in Singapur und auf den Philippinen setzt man auf tropenresistente Polymerscheine. In Chile waren wegen der Höhenlagen und der damit verbundenen UV-Strahlung kontrastreiche Farbnoten notwendig. In Ländern mit geringen Hygienestandards sind seit Covid-19 Banknoten mit antibakterieller Beschichtung im Umlauf.

Die zehnte Schweizer Banknotenserie muss all diesen Vorgaben gerecht werden. Wie die Finalisten diese grosse Aufgabe gemeistert und das Thema der Höhenlagen visuell umgesetzt haben, werden wir im August, spätestens September erfahren.

Dieser Artikel erschien zuerst im Blick unter dem Titel: "Banknoten sind mehr wert als der Wert, der draufsteht".