Welche Folgen hätte die Reform für die Ukraine?

Keine. Auch mit der Reform wäre es weiterhin verboten, Waffen in die Ukraine zu liefern. Laut Wirtschaftsminister Guy Parmelin bleibt das Neutralitätsrecht vollumfänglich anwendbar. Der Bundesrat werde auch künftig keine Exporte zugunsten einer Kriegspartei ermöglichen. Mit der neuen Regelung seien weder Exporte noch Wiederausfuhren an Kriegsparteien zulässig. Wenn zum Beispiel Deutschland in Zukunft von der Schweiz Kriegsmaterial beziehen möchte und bereits klar ist, dass dieses Material anschliessend in die Ukraine oder in ein anderes zu jener Zeit bestehendes Kriegsland geliefert wird, kann der Bundesrat einschreiten. Auch das kritisiert die Linke. Die Revision sei ursprünglich mit dem russischen Angriff auf die Ukraine begründet worden. «Nun geht es nur noch um eine 'Lex Rüstungsindustrie', die der Ukraine nicht hilft», sagte Balthasar Glättli (Grüne/ZH).