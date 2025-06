In der Nationalratsdebatte zur Schweizer Antwort auf die Zusatzzölle der USA wurden ganz unterschiedliche aussenpolitische Prioritäten sichtbar. Die grosse Kammer debattierte am Mittwoch über Interpellationen der Fraktionen von Grünen, SP, Mitte, GLP und FDP. Das Büro des Nationalrats hatte die Vorstösse in der ersten Woche der Sommersession für dringlich erklärt. Entscheide hatte der Rat keine zu fällen.