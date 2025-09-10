Auch Rückweisungsanträge von SVP und FDP kamen nicht durch. Die SVP legte ihrer Forderung nach einer Gesamtschau auch gleich eine Liste von Sparaufträgen bei. Gekürzt werden sollte bei der internationalen Zusammenarbeit, bei Kaderlöhnen des Bundes und im Asylwesen, und internationale Projekte zu Gender-Themen sollten nicht mehr unterstützt werden.