Das Problem liege darin, dass in der Schweiz der Wohnsitz des Erblassers für die Besteuerung massgeblich sei, in Frankreich aber jener des Erben oder der Erbin, führte Maitre zur Begründung der Motion aus. Er verwies auf den Fall zweier in Frankreich wohnhafter Brüder, die von ihrem bis zu dessen Tod in der Schweiz lebenden Cousin nach dessen Tod ein Bankkonto geerbt hätten. Sie seien mit einer Steuer von insgesamt 115 Prozent belegt worden.